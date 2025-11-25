Социальный замгубернатора Ямала гасит напряжение в сфере образования

Изменения в системе оплаты труда педагогов на Ямале начнут действовать с 2026 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Социальный заместитель губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова — Ирина Новоселова — разбирается с напряжением в окружной системе образования. С 2026 года округ переходит на новую систему оплаты труда учителей. В преподавательском сообществе появились опасения о падении доходов в связи с реформой, однако власти заявляют, что этого не произойдет, выплаты станут справедливее, а причина волнений кроется в слабой разъяснительной работе.

«До педагогов полноценно не довели, как именно изменятся выплаты. Замгубернатора Новоселова взяла проблему на личный контроль. Специалистов депобра отправляют в города и районы, чтобы те лично встретились с каждым желающим. При необходимости будут прямо с калькулятором считать будущую зарплату каждому учителю», — уточнил собеседник в политсообществе.

Ранее окружной департамент образования организовал видеоконференцию с учителями, чтобы разъяснить особенности новой системы оплаты труда. «Встречи с коллективами и разъяснения по поводу новшеств уже проводились в мае. Но если вопросы остались, значит, информационной работы было недостаточно, и будут организованы дополнительные встречи», — отметила Ирина Новоселова в личном telegram-канале

