Жители ЯНАО смогут купить огромную елку всего за 700 рублей
С 1 декабря на территории Ямала стартует кампания по продаже новогодних елок
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
С 1 декабря на территории Ямала начнется кампания по продаже новогодних елок. Жители региона смогут законно приобрести «живую» ель до 31 декабря, сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО.
«В преддверии новогодних праздников жители Ямала могут законно приобрести живую елку до 31 декабря. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество, заключить договор и оплатить услуги в банке, по почте или QR-коду», — написано на сайте ведомства.
Стоимость елки будет зависеть от ее размера: дерево до метра обойдется в 151 рубль, до двух — в 289, до трех — в 434, до четырех — 575, а выше — в 722 за штуку. В каждом муниципалитете региона определена своя территория для приобретения елей — это специально отведенные участки, которые со временем естественным образом зарастают молодняком.
Кроме того, во время кампании будет усилено патрулирование территорий лесного фонда — в нем примут участие сотрудники полиции и представители казачества. Они будут проверять транспортные средства на наличие необходимых документов для перевозки новогодних деревьев. За незаконную вырубку физическим лицам грозит штраф в размере 5000 рублей, должностным — 50 000 рублей, а юридическим — до 700 000 рублей. При этом, каждый житель может заготовить и вывезти не более 5 елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников в год.
