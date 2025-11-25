Жители ЯНАО смогут купить огромную елку всего за 700 рублей

С 1 декабря на территории Ямала стартует кампания по продаже новогодних елок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 1 декабря на территории Ямала начнется кампания по продаже новогодних елок. Жители региона смогут законно приобрести «живую» ель до 31 декабря, сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО.

«В преддверии новогодних праздников жители Ямала могут законно приобрести живую елку до 31 декабря. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество, заключить договор и оплатить услуги в банке, по почте или QR-коду», — написано на сайте ведомства.

Стоимость елки будет зависеть от ее размера: дерево до метра обойдется в 151 рубль, до двух — в 289, до трех — в 434, до четырех — 575, а выше — в 722 за штуку. В каждом муниципалитете региона определена своя территория для приобретения елей — это специально отведенные участки, которые со временем естественным образом зарастают молодняком.

