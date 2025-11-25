В ЯНАО заболеваемость гриппом выросла на 376% за неделю
В ЯНАО обнаружен случай заболевания гриппом В
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В ЯНАО за 47-ю неделю — с 17 по 23 ноября — выявлен 81 случай заражения гриппом. Это на 376% больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона.
«За 47-ю неделю в округе выявлено 81 случаев гриппа среди населения, из них 48 случаев среди детского населения до 18 лет... За 46-ю неделю в округе выявлено 17 случаев гриппа среди населения, из них 7 случаев среди детского населения до 18 лет», — написано на сайте ведомства.
Заболевания выявлены в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Губкинском, Муравленко, Пуровском и Надымском районах. Преобладает штамм гриппа А(H3N2) — 52 случаев среди непривитого населения, но также выявлены заражения штаммами А(H1N1), А нетипированный и гриппом В. Параллельно в регионе за неделю зафиксировано 4998 (на 14% больше показателя прошлой недели) случаев заболевания ОРВИ, почти 3441 из них — дети. Всего госпитализация потребовалась 119 людям, 96 из них — дети.
