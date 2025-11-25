В ЯНАО заболеваемость гриппом выросла на 376% за неделю

В ЯНАО обнаружен случай заболевания гриппом В Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО за 47-ю неделю — с 17 по 23 ноября — выявлен 81 случай заражения гриппом. Это на 376% больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

«За 47-ю неделю в округе выявлено 81 случаев гриппа среди населения, из них 48 случаев среди детского населения до 18 лет... За 46-ю неделю в округе выявлено 17 случаев гриппа среди населения, из них 7 случаев среди детского населения до 18 лет», — написано на сайте ведомства.