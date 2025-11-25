Социальные программы «Мегионнефтегаза» признаны одними из лучших в Югре

Поддержка сотрудников - главный приоритет социальной политики «Славнефть-Мегионнефтегаза» Фото: предоставлено «Славнефть-Мегионнефтегазом»

Социальные проекты «Славнефть-Мегионнефтегаза» получили высшую оценку на федеральном уровне. Предприятие стало абсолютным рекордсменом регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», одержав победу сразу в пяти ключевых номинациях, сообщили URA.RU в компании.

«Результаты конкурса подтверждают нашу стратегию, в основе которой лежит комплексная забота о благополучии сотрудников. Здоровье, семья, самореализация в профессии и вне ее — базовые ценности для каждого человека. И мы выстроили целостную систему, где все элементы взаимосвязаны: от поддержки молодого специалиста до создания условий для здорового образа жизни и активного долголетия. Это мотивирует людей, позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день. А значит, наши социальные инвестиции достигают цели», — пояснила агентству директор по работе с персоналом «Славнефть-Мегионнефтегаза» Елена Ихсанова.

Отмечается, что эксперты конкурса признали эталонным для отрасли пакет льгот, предоставляемых сотрудникам компании. В частности, молодые специалисты и работники без северного стажа получают максимальную региональную надбавку с первого дня работы — это уникальное предложение на рынке труда. Также «Мегионнефтегаз» предлагает своим сотрудникам широкий спектр услуг по программе ДМС, полноценное санаторно-курортное лечение и доступ к современной спортивной инфраструктуре.

Члены жюри оценили и работу по развитию кадрового потенциала. Это направление включает регулярное прохождение обучения и повышение квалификации, а также участие в конкурсах профмастерства. Особое признание жюри заслужила программа поддержки многодетных родителей. Для этой категории сотрудников в «Мегионнефтегазе» созданы особые условия: дополнительные выплаты, специальные отпуска и гибкий график работы.