Социальные программы «Мегионнефтегаза» признаны одними из лучших в Югре
Поддержка сотрудников - главный приоритет социальной политики «Славнефть-Мегионнефтегаза»
Фото: предоставлено «Славнефть-Мегионнефтегазом»
Социальные проекты «Славнефть-Мегионнефтегаза» получили высшую оценку на федеральном уровне. Предприятие стало абсолютным рекордсменом регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», одержав победу сразу в пяти ключевых номинациях, сообщили URA.RU в компании.
«Результаты конкурса подтверждают нашу стратегию, в основе которой лежит комплексная забота о благополучии сотрудников. Здоровье, семья, самореализация в профессии и вне ее — базовые ценности для каждого человека. И мы выстроили целостную систему, где все элементы взаимосвязаны: от поддержки молодого специалиста до создания условий для здорового образа жизни и активного долголетия. Это мотивирует людей, позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день. А значит, наши социальные инвестиции достигают цели», — пояснила агентству директор по работе с персоналом «Славнефть-Мегионнефтегаза» Елена Ихсанова.
Отмечается, что эксперты конкурса признали эталонным для отрасли пакет льгот, предоставляемых сотрудникам компании. В частности, молодые специалисты и работники без северного стажа получают максимальную региональную надбавку с первого дня работы — это уникальное предложение на рынке труда. Также «Мегионнефтегаз» предлагает своим сотрудникам широкий спектр услуг по программе ДМС, полноценное санаторно-курортное лечение и доступ к современной спортивной инфраструктуре.
Члены жюри оценили и работу по развитию кадрового потенциала. Это направление включает регулярное прохождение обучения и повышение квалификации, а также участие в конкурсах профмастерства. Особое признание жюри заслужила программа поддержки многодетных родителей. Для этой категории сотрудников в «Мегионнефтегазе» созданы особые условия: дополнительные выплаты, специальные отпуска и гибкий график работы.
«Еще одно ключевое направление — поддержка здорового образа жизни, где „Мегионнефтегаз“ также входит в число лидеров. На предприятии создана уникальная система, позволяющая сотрудникам и членам их семей бесплатно заниматься в одном из лучших физкультурно-оздоровительных центров региона. Кроме того, спорт приходит и на месторождения, даже самые отделенные, где активно возводятся мобильные спортивные залы», — сообщили URA.RU в компании.
