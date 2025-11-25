Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В ЯНАО из-за погоды перекрыли две трассы

25 ноября 2025 в 19:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Погода повлияла на работу региональных дорог

Погода повлияла на работу региональных дорог

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за ухудшения погодных условий движение по трассе Лабытнанги-Харп перекрыто. Кроме того, также ограничения введены участке дороги Салехард-Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Из-за ухудшения погодных условий перекрыто движение на автомобильной дороге Лабытнанги-Харп... На участке автомобильной дороги Салехард-Лабытнанги с 15-го по 21-й километр перекрыто движение из-за ухудшения погодных условий», — написано в telegram-анале ведомства.

Уточняется, что информацию о том, когда возможно будет организовать реверсивное движение сообщат позднее. Насколько дого затянутся ограничения — пока неизвестно.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал