В ЯНАО из-за погоды перекрыли две трассы

Погода повлияла на работу региональных дорог Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Из-за ухудшения погодных условий движение по трассе Лабытнанги-Харп перекрыто. Кроме того, также ограничения введены участке дороги Салехард-Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

