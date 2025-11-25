В ЯНАО из-за погоды перекрыли две трассы
Погода повлияла на работу региональных дорог
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Из-за ухудшения погодных условий движение по трассе Лабытнанги-Харп перекрыто. Кроме того, также ограничения введены участке дороги Салехард-Лабытнанги. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Из-за ухудшения погодных условий перекрыто движение на автомобильной дороге Лабытнанги-Харп... На участке автомобильной дороги Салехард-Лабытнанги с 15-го по 21-й километр перекрыто движение из-за ухудшения погодных условий», — написано в telegram-анале ведомства.
Уточняется, что информацию о том, когда возможно будет организовать реверсивное движение сообщат позднее. Насколько дого затянутся ограничения — пока неизвестно.
