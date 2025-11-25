Дядя редактора URA.RU получил приговор, подтверждающий правоту защиты Аллаярова

Андрей Карпов пошел на сделку со следствием Фото: Размик Закарян © URA.RU

Дядя редактора URA.RU Дениса Аллаярова, Андрей Карпов, получил четыре года условно вместо 14 лет лишения свободы. Тем самым ему утвердили сделку, ради которой Карпов дал показания против своего племянника. Как считает защита Аллаярова, родственник сразу пошел на сделку со следствием и оговорил его ради того, чтобы оно не стало рассматривать сомнительные переводы на счета Карпова, за которые ему грозило суровое наказание. Денису, в свою очередь, грозит до восьми лет тюрьмы, хотя в деле нет никаких доказательств его вины, кроме слов родственника.

Судья признала Карпова виновным. Обвинение запрашивало четыре года колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей и конфискацией 120 тысяч рублей, которые вменяются Денису Аллаярову как «взятка».

У Карпова была заключена сделка со следствием, в рамках которой он дал показания на племянника, но подтвердить их на допросе в суде не смог. Также он не подтверждал их и в ходе допросов, ссылаясь на 51 статью Конституции. Несмотря на это, следствие не стало рассматривать сомнительные переводы на счета Карпова, поскольку он сразу пошел на сделку со следствием и, как считает защита, оговорил своего племянника. В материалах дела эти переводы не фигурируют. Именно на показаниях Карпова и строится обвинение против Аллаярова в даче «взятки».

Экс-полицейского обвиняли по двум статьям — превышение должностных полномочий и получение взятки (ч. 3 ст. 290; п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Санкции по таким коррупционным преступлениям предусматривают лишение свободы вплоть до 14 лет, однако Карпов, чтобы смягчить свою участь, пошел на сделку со следствием и дал показания на родного племянника. Сделка гарантировала ему более мягкий приговор: не более половины от максимального размера наказания, то есть не больше девяти лет.

При этом в деле Дениса есть три разных варианта показаний Карпова. На суде по делу журналиста 21 ноября, где Карпов впервые был допрошен в качестве свидетеля, он путался практически во всех ответах: от хронологии событий до назначения денежных переводов. Например, сначала говорил, что помогал Денису безвозмездно, желая помочь «продвинуться» по службе. Потом изменил показания и заявил, что племянник единожды заплатил ему 20 тысяч рублей наличными. Но когда именно, вспомнить не смог. Затем «вспомнил» еще о 100 тысячах рублей, которые Денис якобы отправлял переводами. Не смог он точно пояснить, когда именно договорился с Денисом о «сотрудничестве» и как в материалах его допроса от 17 июля оказались выписки, датированные 21 июля. В общей сложности Карпов более 40 раз ответил на вопросы «не знаю» и «не помню».

В отличие от дяди, Денис эти полгода сидит в СИЗО, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Журналист признает, что получал от дяди оперативную информацию, но отрицает, что платил за нее. «Я просто выполнял свою журналистскую работу — работал с источником», — неоднократно указывал он. «Взятками» в деле Аллаярова считаются его переводы на карту бабушке и тете — матери и жены Карпова. Сам экс-силовик признался, что пользовался картами как своими, движение денег не отслеживал, годовой оборот не помнит и не знает, поступали ли на карту переводы от других людей.