Кофейный рейд по Ноябрьску: где готовят не просто капучино, а напитки с характером

Где в Ноябрьске варят кофе с душой: рейтинг 5 лучших кофеен по версии URA.RU Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Кофейная культура Ноябрьска (ЯНАО) активно развивается: от уютных камерных заведений до просторных двухэтажных кофеен. Корреспондент URA.RU изучил пять популярных мест города, где пробовал не стандартный капучино, а уникальные напитки, которые бариста считают своей визитной карточкой. В рейтинг вошли как местные проекты — «Горький» и Yamal Coffee, так и федеральные сети — «Шоколадница» и Traveler»s Coffee. Критериями оценки стали вкус, сервис, атмосфера и эксклюзивность предложения. Где в Ноябрьске готовят самый вкусный кофе и какие авторские напитки стоит попробовать — в обзоре URA.RU.

«Yamal Coffee»: Камерный формат с внимательным сервисом

Кофейня Yamal coffee, ул. Республики, 51/1 Фото: Александр Коломиец

Уютная кофейня с камерной атмосферой, где места немного, но всегда найдется свободный столик. Отличительная черта — внимательный сервис. Бариста не только подробно рассказала о напитках, но и уточнила, нет ли аллергии на орехи, прежде чем предложить фирменный Кедровый раф (300 рублей). Напиток оказался с мягким, сливочным вкусом и легкой ореховой ноткой, а в подарок к нему шли несколько самих кедровых орешков. Это тот случай, когда о клиенте думают по-настоящему.









1/3 Yamal coffee Фото: Александр Коломиец

«Traveler`s Coffee»: Простор в два этажа и сладкий «Сингапур»

Traveler`s Coffee, улица Ленина, 72 Фото: Александр Коломиец

Просторная двухэтажная кофейня, которая выигрывает за счет огромного меню, включающего не только кофе, но и полноценные блюда. Идеально для долгих встреч или работы. Из авторских напитков нам предложили Латте «Сингапур» (270 рублей) со вкусом лемонграсса. Подача в стеклянном стакане смотрелась эффектно, но вкус оказался чрезмерно сладким, перебивающим кофе. Персонал был дружелюбным, но чувствовалась нехватка опыта — долго искали сдачу, путались в заказе.

1/4 Traveler`s Coffee Фото: Александр Коломиец





«Горький»: Народный фаворит с цитрусовым рафом

«Горький» проспект Мира, 91 Фото: Александр Коломиец

Самая популярная по опросам ноябрян кофейня с двумя филиалами и хорошо организованным пространством. Меню разнообразное, а бариста явно знают свое дело. В качестве уникального напитка нам предложили авторский цитрусовый раф (310 рублей). Напиток напоминал классический раф, но с яркой, доминирующей ноткой апельсинового сока. Это смелое решение для тех, кто любит нестандартные сочетания, где кофе выступает как основа для цитрусового коктейля.













1/4 «Горький» Фото: Александр Коломиец

«Шоколадница»: Креативный бариста и невнятный вкус

«Шоколадница», проспект Мира, 75а Фото: Александр Коломиец

Сетевая кофейня, выделяющаяся большим пространством. В стандартном меню мы не нашли ничего уникального, но, описав бариста свои предпочтения, получили нестандартное предложение: айс кофе с пеной Таро (420 рублей). Ни в одной другой проверяемой кофейне сотрудники не проявили такой гибкости мышления. К сожалению, вкус самого напитка оставил желать лучшего — баланс был не выверен. Возможно, здесь стоит выбирать классические варианты.

















1/4 «Шоколадница» Фото: Александр Коломиец

«Гоголь»: Тыквенный раф без тыквы

«Гоголь», улица Ленина, 22а/2 Фото: Александр Коломиец

Эта кофейня не может похвастаться ни большим пространством, ни колоритом «Ямала», но делает ставку на разнообразные авторские вкусы. Наш выбор пал на тыквенный раф. Напиток был вкусным сам по себе, с правильной текстурой и балансом кофе, однако заявленных тыквенных ноток уловить так и не удалось. Он напоминал хороший классический раф, что, впрочем, тоже неплохой результат.









1/3 «Гоголь» Фото: Александр Коломиец

Вывод: где же лучший кофе