Курганцы стали героями передачи «Мужское и Женское»

Жительница Кургана украла у дочери 10 миллионов рублей — выплату за погибшего отца. Об этом заявил парень 17-летней девушки в эфире передачи «Мужское и Женское».

«Даниил Грицай из Курганской области просит разобраться с матерью своей девушки Веры, Еленой Виноградовой, которая украла у дочери 10 миллионов рублей — выплаты после гибели отца. Женщина приобрела на эти деньги шикарный дом для своей новой семьи. Сама Елена Виноградова считает, что все сделала правильно и это их семейное дело. А Даниил просто аферист, который нашел себе богатую невесту и мечтает завладеть ее имуществом», — указано в анонсе передачи.

Отец Веры погиб в феврале 2025 года. По словам девочки, о наследстве (в общей сумме 16 млн рублей) мать ей не говорила. В доме, который мать купила за 7 млн рублей, Вера не была, и даже не знает его адрес. 17-летняя девушка больше полугода проживает в квартире молодого человека — Даниила.

