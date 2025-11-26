Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
В Кургане мать украла у дочери 10 млн рублей и попала на ТВ. Видео

26 ноября 2025 в 11:09
Курганцы стали героями передачи "Мужское и Женское"

Курганцы стали героями передачи «Мужское и Женское»

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана украла у дочери 10 миллионов рублей — выплату за погибшего отца. Об этом заявил парень 17-летней девушки в эфире передачи «Мужское и Женское».

«Даниил Грицай из Курганской области просит разобраться с матерью своей девушки Веры, Еленой Виноградовой, которая украла у дочери 10 миллионов рублей — выплаты после гибели отца. Женщина приобрела на эти деньги шикарный дом для своей новой семьи. Сама Елена Виноградова считает, что все сделала правильно и это их семейное дело. А Даниил просто аферист, который нашел себе богатую невесту и мечтает завладеть ее имуществом», — указано в анонсе передачи.

Отец Веры погиб в феврале 2025 года. По словам девочки, о наследстве (в общей сумме 16 млн рублей) мать ей не говорила. В доме, который мать купила за 7 млн рублей, Вера не была, и даже не знает его адрес. 17-летняя девушка больше полугода проживает в квартире молодого человека — Даниила.

У Елены помимо старшей дочери еще четверо малолетних детей. В новом доме она проживает с мужем и детьми. На передаче Елена выразила готовность переписать купленный дом на Веру. Однако по словам юриста, это не поможет женщине избежать уголовной ответственности.

