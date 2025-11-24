В Кургане временно отключат воду сотням горожан

В Кургане анонсировали плановое отключение воды по шести адресам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 26 ноября запланировано отключение холодного водоснабжения в шести жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

«Плановое отключение холодного водоснабжения 26 ноября. Временно ограничат подачу по улице Бурова-Петрова, №№ 96, 96А, 96Г, 96Г к.1, 98Г, 98Д», — сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».

Отключение будет проводиться в связи с проведением работ на сетях холодного водоснабжения сторонней организацией по улице Бурова-Петрова, д 96А. Ограничение будет длиться с 9:00 до 17:00. В компании приносят извинения за временные неудобства, а также просят потребителей заранее сделать необходимый запас воды.

