Курганцев ждет малоснежная зима

Снега в Кургане ожидается меньше нормы

В ноябре в Кургане не установился постоянный снежный покров. Из-за этого, возможно, зима будет малоснежной. Об этом говорится в прогнозе.

«В данный момент высота снежного покрова в Кургане ниже нормы. С высокой долей вероятности к концу зимы она также будет ниже нормы. Наиболее вероятно, что 28 февраля 2026 года высота снега составит около 20–25 см при норме 34 см», — сообщается в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

Уточняется, что ситуацию могли бы исправить несколько южных циклонов, которые за один раз могли бы дать 10–15 см снега. Но они крайне редки и зимой встречаются еще реже, чем в межсезонье, отмечается в канале.

