26 ноября 2025 в 03:10
В Кетово установили скамейки на общественной территории
В селе Кетово недалеко от Кургана поставили лавочки и благоустроили участок улицы возле нового мурала. Об этом рассказал глава округа Олег Язовских.
«В ноябре организована общественная территория на улице Красина в Кетово. Одну из стен трехэтажного дома украсил яркий мурал», — написал Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Кетово установили арт-объект «Семья». Также в райцентре появились перголы и новое светильники.
Мурал стал украшением общественного пространства
