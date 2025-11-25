Логотип РИА URA.RU
Общество

ЖКХ и Городская среда

В курганском райцентре Кетово благоустроили территорию у нового мурала. Фото

26 ноября 2025 в 03:10
В Кетово установили скамейки на общественной территории

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В селе Кетово недалеко от Кургана поставили лавочки и благоустроили участок улицы возле нового мурала. Об этом рассказал глава округа Олег Язовских.

«В ноябре организована общественная территория на улице Красина в Кетово. Одну из стен трехэтажного дома украсил яркий мурал», — написал Язовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Кетово установили арт-объект «Семья». Также в райцентре появились перголы и новое светильники. 

Мурал стал украшением общественного пространства

Фото: страница Олега Язовских ВК

