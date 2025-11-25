На пожаре в курганском селе Белозерское пострадал мужчина

Спасатели потушили дом в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Белозерское в Курганской области во время пожара получил ожог молодой человек. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«В Белозерском горел двухквартирный дом. Пожар на 12 квадратах тушили шесть спасателей и две единицы техники. Пострадал молодой мужчина, он попал в больницу с ожогом ноги», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.

По предварительным данным, дом загорелся из-за неисправности электрооборудования. Обстоятельства инцидента выясняются.

