На пожаре в курганском селе Белозерское пострадал мужчина
Спасатели потушили дом в Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В селе Белозерское в Курганской области во время пожара получил ожог молодой человек. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.
«В Белозерском горел двухквартирный дом. Пожар на 12 квадратах тушили шесть спасателей и две единицы техники. Пострадал молодой мужчина, он попал в больницу с ожогом ноги», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.
По предварительным данным, дом загорелся из-за неисправности электрооборудования. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее в селе Боровлянка Белозерского округа спасатели потушили горящий нежилой дом, предварительная причина — поджог. Также в Сафакулевском округе загорелся дом из-за поджога.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Евгений25 ноября 2025 23:21Все живы и слава богу, спасибо спасателям.