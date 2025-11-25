Логотип РИА URA.RU
На пожаре в курганском селе Белозерское пострадал мужчина

25 ноября 2025 в 23:17
Спасатели потушили дом в Курганской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Белозерское в Курганской области во время пожара получил ожог молодой человек. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«В Белозерском горел двухквартирный дом. Пожар на 12 квадратах тушили шесть спасателей и две единицы техники. Пострадал молодой мужчина, он попал в больницу с ожогом ноги», — сообщается в telegram-канале чрезвычайного ведомства.

По предварительным данным, дом загорелся из-за неисправности электрооборудования. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в селе Боровлянка Белозерского округа спасатели потушили горящий нежилой дом, предварительная причина — поджог. Также в Сафакулевском округе загорелся дом из-за поджога.

