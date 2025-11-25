«Сухой закон», миллионный штраф за танец, разгром глэмпинга: главные новости Кургана за 25 ноября

В Курганской области изменили правила розничной продажи алкоголя Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Курганской области изменили правила розничной продажи алкоголя в магазина. Решение приняли депутаты Курганской облдумы на заседании 25 ноября. В регионе с 1 марта 2026 года розничная продажа алкоголя будет запрещена с 20:00 до 10:00 часов (кроме общепита). А в праздники: 7 января, 25 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 1 июня, 12 июня, 4 ноября, продажа спиртных напитков в магазинах будет запрещена.

В первой редакции законопроекта предлагалось ограничить продажу алкоголя с 18:00 до 10:00, но ко второму чтению депутаты добавили два часа. Сейчас в магазинах региона спиртное продается с 8:00 до 22:00; а праздничные ограничения продаж регулируются отдельными постановлениями. О других событиях Курганской области за 25 ноября — в подборке URA.RU.

Миллионный штраф за танец на мемориале получила жительница Кургана

Курганский областной суд вынес решение по делу об осквернении символов памяти погибших воинов. Полностью признавшая вину жительницы города заплатит штраф в размере 1 млн рублей. Решение озвучил председательствующий судья Андрей Роот. Приговор в законную силу не вступил. Жительница Кургана попала в полицию в июле 2025 года. Сотрудники правоохранительных органов задержали ее после того, как она в нетрезвом виде станцевала на мемориале воинам-курганцам, погибшим в ходе локальных конфликтов. Гособвинение просило для нее наказание в виде штрафа в размере 1,1 млн.

ВККС разрешила арест экс-судьи Козлова по делу о взятках

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила арест бывшего курганского судьи Валерия Козлова 24 ноября. СКР получил разрешение; следствие продолжается по подозрению во взятках за незаконное освобождение осужденного Виталия Звонарева («Малой») по подложному медзаключению в 2020 году. Козлов — экс-председатель нескольких райсудов, ушел в отставку в 2023 году. В деле — помощница, адвокат и врач; обыски прошли в октябре, отставка судьи была приостановлена.

Суд продлил домашний арест сестрам Камшиловым по делу об автоподставах

Курганский суд продлил домашний арест Марине и Елене Камшиловым для ознакомления с 32 томами уголовного дела (37+ эпизодов мошенничества с автоподставами, ущерб — сотни тысяч рублей). Группа инсценировала ДТП для страховок; среди подозреваемых — инструктор автошколы и другие. Фигуранты дела были арестованы в ноябре 2024 года, ранее сестры Камшиловы несколько месяцев провели в СИЗО.

Группа мужчин разгромила глэмпинг «Погнали в лес» в Юргамышском округе

Неизвестные разгромили глэмпинг «Погнали в лес» в Елизаветинском лесу Курганской области: разбили окна, сломали забор, закидали домик охранника. Инцидент попал на видео. На нем мужчины, предположительно, пытались расправиться с охранником. Владельцы в соцсетях попросили тщательного расследования инцидента, отмечая возможные местные связи. Глэмпинг — субсидируемый туристический проект. По словам сотрудника глэмпинга, четверо человек были задержаны после нападения, один скрывается. Нападавшие пришли из леса ночью, они не были гостями. Охранник серьезно не пострадал. Владельцы оценивают ущерб в 500 тыс. рублей и настаивают на тщательном расследовании.

