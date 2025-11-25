После жалоб горожан в мэрии Кургана пообещали сделать остановку в Галкино 2
В Кургане планируется монтаж новых павильонов на остановках
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Остановочный павильон появится в Галкино 2 в Кургане в декабре. Об этом рассказали представители горадминистрации в ответе жителям. Горожане жаловались, что им приходится ждать общественный транспорт под открытым небом.
«Новый павильон на остановке Галкино 2 планируется установить до середины декабря текущего года», — сообщается на сайте «Обратись». Уточняется, что замена остановок проводится в плановом порядке.
Курганцы ранее просили установить два новых павильона на остановках в Галкино 2. Также жители обращали внимание на благоустройство территории.
