На обновление центра помощи детям в Кургане направили 17 млн рублей

В Кургане продолжится обновление «Центра помощи детям №1», который находится в микрорайоне Энергетики. На ремонт направили свыше 17 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.

«Капремонт здания ГБУ „Центр помощи детям №1“ на проспекте Конституции, 44. Ремонт пищеблока, медицинского блока, актового зала, четыре семейных группы. Начальная цена контракта — 17 100 000 рублей», — сообщается на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что детский центр рассчитан на 40 мест. Там проживают сироты разного возраста.

