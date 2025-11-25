Логотип РИА URA.RU
Общество

На обновление центра помощи детям в Кургане направили 17 млн рублей

26 ноября 2025 в 02:15
Здание детского центра отремонтируют в Кургане

Здание детского центра отремонтируют в Кургане

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане продолжится обновление «Центра помощи детям №1», который находится в микрорайоне Энергетики. На ремонт направили свыше 17 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.

«Капремонт здания ГБУ „Центр помощи детям №1“ на проспекте Конституции, 44. Ремонт пищеблока, медицинского блока, актового зала, четыре семейных группы. Начальная цена контракта — 17 100 000 рублей», — сообщается на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что детский центр рассчитан на 40 мест. Там проживают сироты разного возраста.

Власти Курганской области продолжают ремонтировать образовательные и социальные учреждения. Ранее были объявлены тендеры на ремонт лицея №12, гимназии №27 в Кургане, детского сада «Аленушка» в поселке Новый мир, а также детского сада №138 в Заозерном.

