Осужденный за коррупцию курганский экс-чиновник лишился земельного участка

Суд удовлетворил иск судебного пристава-исполнителя о взыскании земельного участка осужденного курганского экс-чиновника Вячеслава Рознина в рамках исполнительного производства. Участок площадью 475 кв.м., расположенный в Шадринском округе, будет изъят в счет возмещения ущерба за совершенное преступление. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

«У бывшего шадринского чиновника Рознина приставы отнимают земельный участок. Суд дал разрешение на изъятие земли в счет возмещения ущерба в размере 16 миллионов», — сообщили источники.

Информация нашла подтверждение в материалах Шадринского районного суда. «Материал исполнительного производства о взыскании солидарно, в том числе с Рознина В.В. материального ущерба, причиненного преступлением в размере 16 544 309 руб. 18 коп. <…> Должник не выполнил требования исполнительного документа в добровольном порядке, не предоставив уважительных причин. Суд пришел к выводу о необходимости принудительного взыскания земельного участка», — говорится в постановлении.

В ходе производства было установлено, что участок свободен от построек. Исковые требования судебного пристава ГМУ ФССП были удовлетворены.