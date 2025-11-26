Логотип РИА URA.RU
Экс-начальница департамента экономики Коробова устраивается в мэрию Кургана. Инсайд

26 ноября 2025 в 08:45
Экс-чиновница курганского департамента экономики пойдет работать в администрацию города

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник управления стратегического планирования и прогнозирования департамента экономического развития Курганской области Ксения Коробова планирует устроиться в администрацию города. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к правительству региона. 

«Опытная экс-начальница Ксения Коробова пойдет на понижение. Она трудоустраивается в администрацию города. Вероятно, получит должность в городском департаменте экономразвития, торговли и предпринимательства», — сообщили источники. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Кургана. Ответ ожидается.

Опытная чиновница проработала в департаменте экономразвития более 10 лет. Коробова трудилась в ведомстве с 2014 года при восьми разных директорах. До поста начальника управления она занимала должности заведующей сектором экономического развития территорий и отраслей экономики и начальника отдела экономического развития территорий управления стратегического планирования. В депэкономе ее место занял Владимир Михайлов — экс-руководитель отдела государственных программ. 

