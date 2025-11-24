В Курганской области отключат телевидение и радио на неделю

В Курганской области с 24 по 30 ноября возможны перебои с телерадиосигналом Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области с 24 по 30 ноября в трех пунктах вещания ожидаются перебои в телерадиотрансляции. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«С 24 по 30 ноября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. В это время на станциях будут проводиться профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — предупредили на сайте РТРС.

Кроме того, часть запланированных мероприятий может быть скорректирована или перенесена на более поздний срок из-за неблагоприятных погодных условий. Отключат программы РТРС-1 и 2 и Радио России.

Отключение ТВ с 24 по 30 ноября Фото: РТРС