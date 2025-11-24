В Курганской области отключат телевидение и радио на неделю
В Курганской области с 24 по 30 ноября возможны перебои с телерадиосигналом
В Курганской области с 24 по 30 ноября в трех пунктах вещания ожидаются перебои в телерадиотрансляции. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
«С 24 по 30 ноября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. В это время на станциях будут проводиться профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — предупредили на сайте РТРС.
Кроме того, часть запланированных мероприятий может быть скорректирована или перенесена на более поздний срок из-за неблагоприятных погодных условий. Отключат программы РТРС-1 и 2 и Радио России.
Отключение ТВ с 24 по 30 ноября
Ранее перебои в телерадиотрансляции в Кургане и по области происходили с 17 по 23 ноября. Перерывы в трансляции также были связаны с необходимостью проведения плановых работ на станциях.
