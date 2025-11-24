Логотип РИА URA.RU
В Курганской области отключат телевидение и радио на неделю

24 ноября 2025 в 11:48
В Курганской области с 24 по 30 ноября возможны перебои с телерадиосигналом

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области с 24 по 30 ноября в трех пунктах вещания ожидаются перебои в телерадиотрансляции. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). 

«С 24 по 30 ноября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями. В это время на станциях будут проводиться профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — предупредили на сайте РТРС.

Кроме того, часть запланированных мероприятий может быть скорректирована или перенесена на более поздний срок из-за неблагоприятных погодных условий. Отключат программы РТРС-1 и 2 и Радио России.

Отключение ТВ с 24 по 30 ноября

Фото: РТРС

Ранее перебои в телерадиотрансляции в Кургане и по области происходили с 17 по 23 ноября. Перерывы в трансляции также были связаны с необходимостью проведения плановых работ на станциях.

