В Кургане в 10 раз увеличится число домов, удобных для маломобильных жителей

В десять раз вырастет количество домов в Кургане, приспособленных для комфорта инвалидов и маломобильных горожан. Об этом говорится в муниципальной программе.

«Увеличение количества конструкций,способствующих перемещению инвалидов в многоквартирных домах с ноля до десяти в 2027 году», — указано в документе. Программа опубликована на сайте мэрии Кургана.