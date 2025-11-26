Логотип РИА URA.RU
В Кургане в 10 раз увеличится число домов, удобных для маломобильных жителей

26 ноября 2025 в 07:05
У домов сделают пандусы и удобные входы в Кургане

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В десять раз вырастет количество домов в Кургане, приспособленных для комфорта инвалидов и маломобильных горожан. Об этом говорится в муниципальной программе.

«Увеличение количества конструкций,способствующих перемещению инвалидов в многоквартирных домах с ноля до десяти в 2027 году», — указано в документе. Программа опубликована на сайте мэрии Кургана.

Маломобильным жителям помогают создавать безбаръерную среду — пандусы, аппарели (накладная конструкция на лестницы), а также доступные входы в здания. Таким образом дома становятся универсальными, где комфортно жить людям, в том числе, с ограниченными возможностями по здоровью.

