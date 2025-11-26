Нарушения охраны труда на курганской агрофирме привели к тяжелой травме рабочего

Рабочий получил тяжелую травму на курганской агрофирме Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Тюменской и Курганской областях завершила расследование тяжелого несчастного случая с работником АО «Агрофирма Боровская». Пострадавший получил резаную рану предплечья с повреждением артерии при перенастройке автоматической линии разделки птицы. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Основной причиной несчастного случая стало нарушение трудовой дисциплины самим работником, выполнение им работ, не входящих в его прямые обязанности, а также отсутствие достаточного контроля со стороны руководства. Выявлены нарушения охраны труда, отсутствие инструктажа, недостаточный контроль и несвоевременное реагирование на проблемы производственного процесса», — сообщила пресс-служба инспекции труда.