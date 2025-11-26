Логотип РИА URA.RU
В Кургане интересно: в филармонии повторно покажут «Гарри Поттера» под озвучку оркестра

26 ноября 2025 в 11:26
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кинопоказ «Гарри Поттер и философский камень» с симфоническим оркестром в Кургане

В Кургане повторно пройдет уникальный кинопоказ «Гарри Поттер и философский камень» в сопровождении симфонического оркестра. Фильм будет сопровождаться оригинальной музыкой Джона Уильямса, исполняемой Зауральским симфоническим оркестром. Информацию сообщили в Курганском театрально-концертном объединении.

«Полнометражный показ фильма в сопровождении оригинальной музыки, которую написал великий композитор Джон Уильямс, погрузит вас на 2 часа 45 минут в атмосферу настоящего волшебства. 28 профессиональных оркестрантов под руководством виртуозного дирижера Алексея Смирнова и культовый фильм на огромном экране уже совсем скоро в твоём городе», — сообщили в telegram-канале «Симфонический киносеанс». Показ пройдет в конце новогодних каникул, 9 января 2026 года.

Мероприятие состоится в большом зале Филармонии. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 3000 рублей.

