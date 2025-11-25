Магнитная буря накрывает Россию 26 ноября: чего ждать и как пережить

Конец ноября принес несколько магнитных бурь Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Конец ноября не дал передышку метеозависимым: в последние дни специалисты фиксируют серию магнитных бурь, которые влияют на самочувствие людей и работу техники. Следующая буря ожидается 26 ноября, и эксперты предупреждают о повышенной активности магнитного поля. В материале URA.RU — что ждать 26 ноября 2025, какая сила прогнозируется, когда магнитосфера успокоится и как пережить этот период с минимальными последствиями.

Прогноз магнитных бурь на 26 ноября 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 26 ноября ожидается нестабильная магнитная обстановка. Ночь начнется с повышенной возбудимости магнитного поля: с полуночи индекс возмущенности достигнет 5 баллов, что соответствует оранжевому уровню опасности.

С 6:00 утра ожидается мощная магнитная буря — красный уровень, 5 баллов, что способно заметно повлиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями и на работу техники. В течение дня прогнозируются еще всплески активности: примерно к 15:00 возмущенность достигнет 4 баллов (оранжевый уровень), после чего к вечеру активность снизится, но день в целом останется неспокойным.

Вероятностная оценка событий на 26 ноября:

65% — магнитная буря

— магнитная буря 20% — возбужденная магнитная обстановка

— возбужденная магнитная обстановка 15% — спокойная геомагнитная обстановка

Индекс АП — 25%, F10.7 — 130.

Индекс АП отражает средний уровень возмущенности магнитного поля за последние 24 часа; в норме он составляет 0–10, текущие 25% указывают на повышенную активность.

F10.7 — солнечный радиофлюкс на частоте 10,7 см, отражает уровень солнечной активности; нормой считается 70–100, текущие 130 говорят о повышенной солнечной активности, что усиливает влияние на геомагнитное поле.

Магнитные бури — это последствия того, что наше Солнце живет очень активной жизнью Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Солнечная активность 26 ноября 2025

26 ноября на Солнце ожидается повышенная активность. По данным лаборатории, солнечный радиофлюкс F10.7 составляет 130 — выше нормы. Это связано с наличием активных солнечных пятен и выбросов энергии, которые усиливают геомагнитные возмущения на Земле.

Повышенная солнечная активность может провоцировать:

кратковременные сбои в работе радиосвязи и навигационных систем;

усиление влияния магнитных бурь на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями;

появление полярных сияний в высоких широтах.

В целом, 26 ноября будет днем повышенного геомагнитного и солнечного воздействия, поэтому чувствительным людям рекомендуется соблюдать осторожность, избегать сильных физических и эмоциональных нагрузок и следить за самочувствием.

Атмосферное давление 26 ноября в Москве и Санкт-Петербурге

26 ноября принесет метеочувствительным людям двойную нагрузку — высокое атмосферное давление сочетается с магнитной бурей.

Что это значит на практике:

В Москве атмосферное давление поднялось до 749 мм рт. ст. , что значительно выше нормы (около 746 мм рт. ст.).

атмосферное давление поднялось до , что значительно выше нормы (около 746 мм рт. ст.). В Санкт-Петербурге давление еще выше — 764 мм рт. ст., что также является повышенным показателем для города.

Самая сильная и по-настоящему страшная магнитная буря произошла в мае 1921 года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Прогноз магнитных бурь на конец ноября 2025 года

После напряженного дня 26 ноября магнитная обстановка на Земле останется нестабильной. 27 ноября ожидается возбужденная магнитосфера с индексом 4 балла, что соответствует оранжевому уровню тревоги. Ситуация сохранится и 28 ноября, также прогнозируется 4 балла — оранжевый уровень.

29 и 30 ноября геомагнитное поле успокоится: индекс снизится до 2 баллов, зеленый уровень. Это значит, что бурь не ожидается, а погодная активность магнитного поля будет близка к норме.

Прогноз на начало декабря 2025 года

1 и 2 декабря магнитная обстановка останется спокойной, зеленый уровень, около 2–3 баллов. Уже 3–4 декабря ожидается небольшое возмущение: 3 балла, но по-прежнему в пределах зеленого уровня.

5–6 декабря магнитосфера станет возбужденной: индекс повысится до 4–5 баллов, оранжевый уровень. Это значит, что возможны кратковременные геомагнитные всплески, особенно в высоких широтах.

С 7 по 20 декабря бурь не ожидается, но будут отдельные всплески — в пределах зеленого уровня. Конец месяца будет более напряженным: 21–22 декабря — оранжевый уровень (возбужденная магнитосфера), 23 декабря прогнозируется магнитная буря, 24 декабря вновь возбужденная магнитосфера, а 25 декабря обстановка успокоится — зеленый уровень.

Важно: прогнозы на магнитные бури более чем на два-три дня имеют высокую степень неопределенности. Точные изменения будут уточняться по мере приближения даты.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — это, по сути, «встряска» магнитного поля Земли. Причина — гигантские выбросы энергии на Солнце (вспышки). Длиться такое возмущение может от нескольких часов до нескольких дней. Чтобы понимать силу бури, ученые используют специальный индекс — Kp. Он идет от 0 до 9 баллов, где 0 — это полный штиль, а 9 — настоящая магнитная буря-монстр.

Шкала магнитных бурь и их влияние на нас

Kp = 0-3 (Спокойно). Большинство людей ничего не чувствуют. Электроника работает стабильно.

Большинство людей ничего не чувствуют. Электроника работает стабильно. Kp = 4 (Небольшое возмущение). Могут возникать мелкие сбои в работе спутников. На самочувствии людей это обычно не сказывается.

Могут возникать мелкие сбои в работе спутников. На самочувствии людей это обычно не сказывается. Kp = 5 (Слабая буря, G1). Могут начаться головные боли, легкое головокружение, чувство раздражительности или, наоборот, сонливости. У тех, кто чувствителен к погоде, может «скакать» давление.

Могут начаться головные боли, легкое головокружение, чувство раздражительности или, наоборот, сонливости. У тех, кто чувствителен к погоде, может «скакать» давление. Kp = 6 (Умеренная буря, G2). Влияние на здоровье усиливается: головная боль и головокружение становятся более заметными. В энергосистемах возможны перепады напряжения.

Влияние на здоровье усиливается: головная боль и головокружение становятся более заметными. В энергосистемах возможны перепады напряжения. Kp = 7 (Сильная буря, G3). У метеозависимых людей состояние может значительно ухудшиться: возможны мигрени, боли в сердце, обострение хронических заболеваний.

У метеозависимых людей состояние может значительно ухудшиться: возможны мигрени, боли в сердце, обострение хронических заболеваний. Kp = 8-9 (Очень сильная и экстремальная буря, G4-G5). Это редкость, но последствия серьезные. Могут происходить масштабные отключения электричества, пропадать радиосвязь и телесигнал. Для людей это период повышенного риска: сильные головные боли, головокружение и проблемы с сердечно-сосудистой системой — самые частые симптомы.

Чем опасны магнитные бури и как пережить их без последствий — советы кардиолога

Период магнитных бурь — это не просто «плохое самочувствие», а настоящий стресс для организма, особенно для тех, кто уже имеет проблемы со здоровьем. В беседе с URA.RU кардиолог Марина Орлова объяснила, что происходит с нашим телом в это время и как себе помочь.

Что происходит с организмом во время магнитной бури

По словам врача, геомагнитные возмущения бьют по самым слабым местам:

Сосуды. Возникают спазмы, что приводит к скачкам артериального давления и головным болям.

Возникают спазмы, что приводит к скачкам артериального давления и головным болям. Кровь. Она становится более вязкой, кровоток в мелких сосудах замедляется, а это повышает риск образования тромбов.

Она становится более вязкой, кровоток в мелких сосудах замедляется, а это повышает риск образования тромбов. Нервы и сон. Снижается уровень мелатонина — гормона, который отвечает за наш сон. Из-за этого может начаться бессонница, повышается нервозность, и стресс переносится гораздо тяжелее.

Кому стоит быть особенно внимательным

В зоне повышенного риска — люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертоники, а также те, чей организм ослаблен. Для них последствия бурь могут быть наиболее серьезными.

Простая инструкция: как пережить магнитную бурю с минимальными потерями

Кардиолог Марина Орлова дает несколько конкретных советов, которые помогут легче перенести этот непростой период: