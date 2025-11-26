Пермский ученый развенчал мифы о противогололедных реагентах

Современные реагентные смеси, по словам эксперта, обладают более высокой эффективностью Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С началом зимнего периода в городах широко используются противогололедные реагенты, что регулярно становится предметом оживленных общественных дискуссий. Мнения населения разделились. Часть людей считает реагенты необходимым средством борьбы с гололедом, другие указывают на связанные с ними проблемы. Ученый из Пермского Политеха развенчал для URA.RU распространенные заблуждения, связанные с применением противогололедных средств.

«Долгое время соль и песок действительно были основными средствами борьбы с гололедом, однако в настоящее время их все чаще заменяют современные реагенты. Хлорид натрия (соль) эффективен только при температуре до −15…−20 °C, что способствует коррозии металлических конструкций, негативно влияет на обувь и растения, а также приводит к засолению почв. Песок не расплавляет лед, а лишь создает некоторую шероховатость поверхности, при этом засоряет ливневые стоки и требует значительных затрат на уборку в весенний период», — отметил ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

Современные реагентные смеси, по словам эксперта, обладают более высокой эффективностью. Они сохраняют работоспособность при экстремально низких температурах, содержат ингибиторы коррозии и отличаются экономичностью в использовании. Тем не менее соль и песок по-прежнему применяются в местах с невысокой транспортной нагрузкой, при ограниченном бюджете или на территориях, где действуют особые экологические требования.

Воздействие реагентов на автомобили действительно может привести к серьезным проблемам и значительным затратам на ремонт. Соли и хлориды опасны для резины. Проникая в микроповреждения, они вызывают коррозию металлического корда, что может привести к образованию «грыж» и разрывов шин, а также к потере шипов. Для кузова автомобиля реагенты ускоряют появление ржавчины, особенно в колесных арках, и ухудшают состояние лакокрасочного покрытия. Риск повреждений возрастает при наличии на кузове сколов и царапин.

Наиболее безопасными для автомобилей и шин считаются бишофиты, гранитная крошка и смеси с антикоррозионными добавками. Однако их применение ограничено рядом факторов: высокой стоимостью, необходимостью специальной техники для нанесения и потерей эффективности при температуре ниже −20 °C. Эксперт рекомендует регулярно ухаживать за автомобилем: тщательно мыть кузов и колесные арки после зимнего сезона, использовать антикоррозийные средства и защитные составы для шин и лакокрасочного покрытия.

Часто горожане жалуются на порчу обуви из-за использования реагентов. По мнению эксперта, хлориды натрия, кальция и магния действительно могут негативно влиять на материалы, из которых изготовлена обувь, приводя к пересушиванию, растрескиванию и появлению белых разводов на коже и замше. Однако существуют менее агрессивные компоненты, такие как фрикционные материалы, формиаты и ацетаты, а также смеси с ингибиторами коррозии, которые в меньшей степени влияют на обувь. Для защиты обуви эксперт рекомендует использовать водоотталкивающие пропитки, регулярно очищать ее от следов реагентов и избегать интенсивной сушки вблизи источников тепла.