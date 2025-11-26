Пермяк выплатит более полумиллиона за порчу автомобиля своей знакомой

В Перми мужчина испортил автомобиль своей знакомой, с которой у него конфликт. Деньги на ремонт женщина истребовала в судебном порядке. Копия решения Орджоникидзевского районного суда имеется в распоряжении URA.RU.

«В суде установлено, что пермяк пришел домой к своей знакомой. Стал угрожать ей расправой, но двери ему не открыли. Тогда он вышел во двор, проткнул четыре колеса ее автомобиля, вырвал дворники, оторвал бампер, разбил лобовое стекло, а также оставил на машине множество вмятин. В полиции отказались возбуждать по этому поводу уголовное дело, тогда женщина потребовала деньги на ремонт в гражданском порядке», — говорится в решении суда.