Общество

Пермяк выплатит более полумиллиона за порчу автомобиля своей знакомой

26 ноября 2025 в 08:48
Мужчина оставил вмятины на машине, проколол колеса и разбил лобовое стекло

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми мужчина испортил автомобиль своей знакомой, с которой у него конфликт. Деньги на ремонт женщина истребовала в судебном порядке. Копия решения Орджоникидзевского районного суда имеется в распоряжении URA.RU.

«В суде установлено, что пермяк пришел домой к своей знакомой. Стал угрожать ей расправой, но двери ему не открыли. Тогда он вышел во двор, проткнул четыре колеса ее автомобиля, вырвал дворники, оторвал бампер, разбил лобовое стекло, а также оставил на машине множество вмятин. В полиции отказались возбуждать по этому поводу уголовное дело, тогда женщина потребовала деньги на ремонт в гражданском порядке», — говорится в решении суда.

Пермячка провела экспертизу, которая установила, что восстановление автомобиля обойдется ей в 580 тысяч рублей. Суд обязал мужчину выплатить ей 580 тысяч на ремонт, 13,5 тысячи за экспертизу. В удовлетворении морального вреда суд ей отказал.

