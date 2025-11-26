Депутаты выбрали нового главу пермской Нытвы
Ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации Нытвенского округа
Депутаты думы Нытвенского муниципального округа (Пермский край) единогласно проголосовали за назначение нового главы округа. Им стал Александр Косовских.
«Ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации Нытвенского округа. Александр Косовских начнет исполнять обязанности главы округа с 27 ноября», — сообщает telegram-канал «На местах».
Ранее URA.RU писало о том, что в Пермском крае из шести кандидатов на пост главы Нытвенского муниципального округа осталось двое — Рудаков и Косовских. До этого на должность также претендовали начальник управления капстроительства Нытвы Сергей Кузьминых, директор управления по обслуживанию административных зданий и транспорта Андрей Худанин, глава ООО «Коммунальный сервис Уральский» Андрей Блинов и юрист Ирина Пономарева. Должность окружного главы освободилась после того, как 20 августа Ринат Хаертдинов ушел в отставку по собственному желанию.
