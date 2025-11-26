Депутаты выбрали нового главу пермской Нытвы

Ранее URA.RU писало о том, что в Пермском крае из шести кандидатов на пост главы Нытвенского муниципального округа осталось двое — Рудаков и Косовских. До этого на должность также претендовали начальник управления капстроительства Нытвы Сергей Кузьминых, директор управления по обслуживанию административных зданий и транспорта Андрей Худанин, глава ООО «Коммунальный сервис Уральский» Андрей Блинов и юрист Ирина Пономарева. Должность окружного главы освободилась после того, как 20 августа Ринат Хаертдинов ушел в отставку по собственному желанию.