Оскар Кучера посетил школу в Пермском крае

Визит Оскара Кучеры состоялся в рамках проекта «Чтецкие программы» от Российского общества «Знание» Фото: Илья Московец © URA.RU

Известный актер и ведущий Оскар Кучера побывал в МБОУ «Майская СОШ» Пермского края. Визит состоялся в рамках проекта «Чтецкие программы» от Российского общества «Знание». Об этом сообщает администрация школы в социальных сетях.

«Говорили о книгах, о чтении, о писателях и творческой деятельности Оскара Александровича. В исполнении артиста услышали зебру Марти из любимого „Мадагаскара“, а также Карлсона, который, как оказалось, является любимым героем Оскара», — рассказала администрация учебного заведения во «ВКонтакте».