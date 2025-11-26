Власти Березников пока ни как не прокомментировали произошедшее (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Березники Пермского края в квартире жилого дома №38 по улице Клары Цеткин обрушились потолочные перекрытия. О случившемся в своем telegram-канале Тимофеев Live рассказал блогер Степан Тимофеев. Он опубликовал в мессенджере фото и пояснил, что обрушение потолка произошло в минувшую пятницу, 21 ноября.

«Перекрытия в многоквартирных домах падают не только в Соликамске, но и в соседних Березниках. В пятницу в доме по ул. Клары Цеткин, 38 обрушился потолок, женщина едва не погибла, а управляющая компания до сих пор не приняла никаких мер. Глава муниципалитета на данный момент никак не прокомментировал ситуацию», — написал Тимофеев. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Березниковского округа с просьбой прокомментировать указанную информацию, ответ мэрии ожидается.

В мае текущего года в соседнем с Березниками Соликамске рухнул потолок в квартире дома №32 по улице Володарского. Собственники квартиры, 70-летние супруги обратились в свою управляющую компанию. Они попросили УК устранить последствия обрушения, но вместо помощи столкнулись с грубостью руководства управляющей организации. В ноябре обрушение потолка произошло в квартире дома №23, расположенного на этой же улице. Дом, построенный в 50-х годах прошлого века, аварийным не признан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, глава Следкома Александр Бастрыкин взял ход его расследования на личный контроль.

