Запрет вейпов, поддержка медиков и отопительный сезон в Прикамье: главное из прямого эфира Дмитрия Махонина
Дмитрий Махонин ответил на вопроы жителей Пермского края
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В ежегодном прямом эфире, который проводит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вопросы касались запрета продажи вейпов, льгот для студентов-медиков, отопительного сезона, уборки дорог в зимний период и много другого. На каждый вопрос был дан подробный ответ. URA.RU публикует самое интересное, что было во время прямого эфира и что интересовало жителей Прикамья.
Отопительный сезон
Одним из первых вопросов был от жителя Чернушки. Мужчину волновал отопительный сезон и не будет ли проблем в муниципалитете в этом году с горячими батареями. Махонин подчеркнул, что в Чернушке старые теплосети заменены на новые, что повысит их надежность. Всего за последние два года в регионе было модернизацию прошли сотни километров теплосетей. Обновление коснулось и котельных в муниципалитетах.
Запрет вейпов
На вопрос о запрете вейпов Дмитрий Махонин категорически заявил, что несовершеннолетним это противопоказано и в принципе они запрещены. Уже готов проект запрета продажи вейпов, в ближайшее время его рассмотрят на заседании заксобрании Пермского края. «Торговцы вейпов наживаются на людях. Они пытаются нам показать, что противников запрета больше, чем есть на самом деле», — отметил он. После запрета предпринимателям, продающим вейпы, придется заплатить штраф за торговлю до 100 тысяч рублей.
Уборка дорог зимой
Дмитрий Махонин заявил, что край полностью готов к уборке дорог от снега в зимний период. Он также подчеркнул, что для наиболее эффективной работы следует воссоздавать муниципальные автопарки с уборочной техникой. «Таким образом не придется перекладывать работу на подрядчиков. Мы отдали муниципалитетам уже более 100 единиц техники», — подчеркнул губернатор.
Льготы для врачей
На вопрос о поддержке студентов-медиков Дмитрий Махонин сказал, что в крае действует сразу несколько льготных программ. «Это и оплата курсов, это целевое обучение, компенсация аренды жилья в Перми для медиков, а также единая выплата для улучшения условий жилья, которая достигает двух миллионов рублей», — рассказал губернатор. Он подчеркнул, что очень важно поднимать престижность профессии врача. Он понимает, что это делается не быстро, но власти региона прилагают для этого все усилия.
Спорт
Отдельно Махонину задавались вопросы, касающиеся спорта. Пермяков интересовала готовность ледовой арены в микрорайоне Ива, работа стадиона «Юность» после реконструкции, а также горка для сноубордистов на эспланаде. «Думаю, что ледовая арена в микрорайоне Ива откроется в начале 2026 года. Стадион „Юность“ готов, там будут массовые катания на коньках — многие пермяки любят таким образом проводить время. Горка для сноубордистов будет, но она не будет мешать ни катку перед Театром-Театром, ни главной городской елке», — ответил Махонин.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!