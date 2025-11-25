Запрет вейпов, поддержка медиков и отопительный сезон в Прикамье: главное из прямого эфира Дмитрия Махонина

Дмитрий Махонин ответил на вопроы жителей Пермского края Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ежегодном прямом эфире, который проводит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вопросы касались запрета продажи вейпов, льгот для студентов-медиков, отопительного сезона, уборки дорог в зимний период и много другого. На каждый вопрос был дан подробный ответ. URA.RU публикует самое интересное, что было во время прямого эфира и что интересовало жителей Прикамья.

Отопительный сезон

Одним из первых вопросов был от жителя Чернушки. Мужчину волновал отопительный сезон и не будет ли проблем в муниципалитете в этом году с горячими батареями. Махонин подчеркнул, что в Чернушке старые теплосети заменены на новые, что повысит их надежность. Всего за последние два года в регионе было модернизацию прошли сотни километров теплосетей. Обновление коснулось и котельных в муниципалитетах.

Запрет вейпов

На вопрос о запрете вейпов Дмитрий Махонин категорически заявил, что несовершеннолетним это противопоказано и в принципе они запрещены. Уже готов проект запрета продажи вейпов, в ближайшее время его рассмотрят на заседании заксобрании Пермского края. «Торговцы вейпов наживаются на людях. Они пытаются нам показать, что противников запрета больше, чем есть на самом деле», — отметил он. После запрета предпринимателям, продающим вейпы, придется заплатить штраф за торговлю до 100 тысяч рублей.

Уборка дорог зимой

Дмитрий Махонин заявил, что край полностью готов к уборке дорог от снега в зимний период. Он также подчеркнул, что для наиболее эффективной работы следует воссоздавать муниципальные автопарки с уборочной техникой. «Таким образом не придется перекладывать работу на подрядчиков. Мы отдали муниципалитетам уже более 100 единиц техники», — подчеркнул губернатор.

Льготы для врачей

На вопрос о поддержке студентов-медиков Дмитрий Махонин сказал, что в крае действует сразу несколько льготных программ. «Это и оплата курсов, это целевое обучение, компенсация аренды жилья в Перми для медиков, а также единая выплата для улучшения условий жилья, которая достигает двух миллионов рублей», — рассказал губернатор. Он подчеркнул, что очень важно поднимать престижность профессии врача. Он понимает, что это делается не быстро, но власти региона прилагают для этого все усилия.

