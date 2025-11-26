В Пермском крае открыт печальный сезон утонувших любителей зимней рыбалки

Если где-то на пермских реках и есть лед, то он опасен Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае водолазы достали тело рыбака из реки Добрянка. Мужчина провалился под лед 24 ноября, рассказали в Пермской краевой службе спасения. До этого сообщений о ЧП с любителями зимней рыбалки в этом сезоне не поступало.

«24 ноября на р. Добрянка, близ дачного массива „Уралец“ Добрянского муниципального округа, утонул рыбак. На льду остались вещи и место провала. В ходе проведения водолазных работ спасателями тело было обнаружено, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции», — сообщает служба спасения в соцсети «ВКонтакте».