В Пермском крае открыт печальный сезон утонувших любителей зимней рыбалки
Если где-то на пермских реках и есть лед, то он опасен
В Пермском крае водолазы достали тело рыбака из реки Добрянка. Мужчина провалился под лед 24 ноября, рассказали в Пермской краевой службе спасения. До этого сообщений о ЧП с любителями зимней рыбалки в этом сезоне не поступало.
«24 ноября на р. Добрянка, близ дачного массива „Уралец“ Добрянского муниципального округа, утонул рыбак. На льду остались вещи и место провала. В ходе проведения водолазных работ спасателями тело было обнаружено, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции», — сообщает служба спасения в соцсети «ВКонтакте».
Специалисты призывают не выходить на тонкий лед. Погода в Пермском каре держится аномально теплая для конца ноября. Прочного льда на водоемах нет.
