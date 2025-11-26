Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Пермском крае открыт печальный сезон утонувших любителей зимней рыбалки

Рыбак провалился под лед в Пермском крае
26 ноября 2025 в 12:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Если где-то на пермских реках и есть лед, то он опасен

Если где-то на пермских реках и есть лед, то он опасен

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае водолазы достали тело рыбака из реки Добрянка. Мужчина провалился под лед 24 ноября, рассказали в Пермской краевой службе спасения. До этого сообщений о ЧП с любителями зимней рыбалки в этом сезоне не поступало.

«24 ноября на р. Добрянка, близ дачного массива „Уралец“ Добрянского муниципального округа, утонул рыбак. На льду остались вещи и место провала. В ходе проведения водолазных работ спасателями тело было обнаружено, поднято на поверхность и передано сотрудникам полиции», — сообщает служба спасения в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты призывают не выходить на тонкий лед. Погода в Пермском каре держится аномально теплая для конца ноября. Прочного льда на водоемах нет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал