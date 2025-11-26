Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Березниках следователи возбудили дело из-за обрушения потолка в квартире

СК: в Березниках возбуждено дело о халатности после обрушения потолка в доме
26 ноября 2025 в 12:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Инцидент произошел в доме на улице Клары Цеткин

Инцидент произошел в доме на улице Клары Цеткин

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Березниках (Пермский край) следователи СК России возбудили уголовное дело. Поводом послужила информация в СМИ об обрушении потолка в одной из квартир.

«21 ноября 2025 года в квартире дома, расположенного на улице Клары Цеткин в Березниках, произошло обрушение потолочного перекрытия. Здание официально признано аварийным и подлежит сносу, но процесс расселения жильцов до сих пор не завершен. В результате инцидента никто не получил травм», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в telegram-канале. 

По распоряжению руководителя регионального следственного управления СК России Дениса Головкина в городском следственном отделе было возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования будут выяснены все детали и обстоятельства случившегося.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало подробности происшествия. Блогер в своем telegram-канале написал о том, что в пятницу в доме по улице Клары Цеткин, 38 обрушился потолок, женщина едва не погибла, а управляющая компания до сих пор не приняла никаких мер. Глава муниципалитета на данный момент никак не прокомментировал ситуацию, заключил Степан Тимофеев.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал