В Березниках следователи возбудили дело из-за обрушения потолка в квартире
Инцидент произошел в доме на улице Клары Цеткин
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU
В Березниках (Пермский край) следователи СК России возбудили уголовное дело. Поводом послужила информация в СМИ об обрушении потолка в одной из квартир.
«21 ноября 2025 года в квартире дома, расположенного на улице Клары Цеткин в Березниках, произошло обрушение потолочного перекрытия. Здание официально признано аварийным и подлежит сносу, но процесс расселения жильцов до сих пор не завершен. В результате инцидента никто не получил травм», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в telegram-канале.
По распоряжению руководителя регионального следственного управления СК России Дениса Головкина в городском следственном отделе было возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования будут выяснены все детали и обстоятельства случившегося.
Ранее URA.RU сообщало подробности происшествия. Блогер в своем telegram-канале написал о том, что в пятницу в доме по улице Клары Цеткин, 38 обрушился потолок, женщина едва не погибла, а управляющая компания до сих пор не приняла никаких мер. Глава муниципалитета на данный момент никак не прокомментировал ситуацию, заключил Степан Тимофеев.
