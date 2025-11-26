В Березниках следователи возбудили дело из-за обрушения потолка в квартире

Инцидент произошел в доме на улице Клары Цеткин Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Березниках (Пермский край) следователи СК России возбудили уголовное дело. Поводом послужила информация в СМИ об обрушении потолка в одной из квартир.

«21 ноября 2025 года в квартире дома, расположенного на улице Клары Цеткин в Березниках, произошло обрушение потолочного перекрытия. Здание официально признано аварийным и подлежит сносу, но процесс расселения жильцов до сих пор не завершен. В результате инцидента никто не получил травм», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в telegram-канале.

По распоряжению руководителя регионального следственного управления СК России Дениса Головкина в городском следственном отделе было возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования будут выяснены все детали и обстоятельства случившегося.

Продолжение после рекламы