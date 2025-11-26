Пермский фонд запустил сайт отказа от алкоголя на Новый год
На сайте можно выбрать любые напитки и отказаться их пить
Фото: Данил Постаногов
Отказаться от алкоголя или уменьшить его дозу на Новый год, и при этом помочь детям с тяжелыми заболеваниями, предлагает россиянам пермский благотворительный фонд «Дедморозим». В рамках акции «Чокнемся» (18+) создан специальный сайт, где можно выбрать привычные для праздника напитки — от шампанского до виски — и пожертвовать их стоимость в пользу детей с инвалидностью.
Сайт оформлен празднично, а процесс пожертвования похож на онлайн-игру. Пользователь может выбрать, например, бутылку шампанского, которая оценивается в 700 рублей. Далее надо нажать кнопку «Чокнуться», и благотворительный взнос будет внесен. «Участие в акции добровольное. Вы виртуально чокаетесь и не пьете ради детей столько, сколько считаете нужным. Кстати, если вы в принципе не употребляете алкоголь, чокнуться ради детей тоже можно», — подчеркивают в «Дедморозим».
По данным Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, алкогольная зависимость — одна из основных причин сиротства в России, а дети с инвалидностью в десятки раз чаще других лишаются родителей и могут провести в интернатах всю жизнь. Благополучное детство возможно там, где взрослые знают меру алкоголю и совершают чудеса, отмечают организаторы акции.
Фонд «Дедморозим» помогает детям с 2012 года. Благодаря его работе сироты и дети-инвалиды живут в семьях, а не в интернатах или больницах. Специалисты организуют работу нянь, реабилитацию на дому, сопровождаемое проживание для сирот с инвалидностью, выездную паллиативную и другую помощь.
