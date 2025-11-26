Пермский фонд запустил сайт отказа от алкоголя на Новый год

На сайте можно выбрать любые напитки и отказаться их пить Фото: Данил Постаногов

Отказаться от алкоголя или уменьшить его дозу на Новый год, и при этом помочь детям с тяжелыми заболеваниями, предлагает россиянам пермский благотворительный фонд «Дедморозим». В рамках акции «Чокнемся» (18+) создан специальный сайт, где можно выбрать привычные для праздника напитки — от шампанского до виски — и пожертвовать их стоимость в пользу детей с инвалидностью.

Сайт оформлен празднично, а процесс пожертвования похож на онлайн-игру. Пользователь может выбрать, например, бутылку шампанского, которая оценивается в 700 рублей. Далее надо нажать кнопку «Чокнуться», и благотворительный взнос будет внесен. «Участие в акции добровольное. Вы виртуально чокаетесь и не пьете ради детей столько, сколько считаете нужным. Кстати, если вы в принципе не употребляете алкоголь, чокнуться ради детей тоже можно», — подчеркивают в «Дедморозим».

По данным Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, алкогольная зависимость — одна из основных причин сиротства в России, а дети с инвалидностью в десятки раз чаще других лишаются родителей и могут провести в интернатах всю жизнь. Благополучное детство возможно там, где взрослые знают меру алкоголю и совершают чудеса, отмечают организаторы акции.

