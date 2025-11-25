В Перми побит температурный рекорд 1926 года
Не зима, и не лето - такой ноябрь в Перми в 2025 году
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Ноябрь в Перми бьет рекорды по теплой погоде. 25 ноября метеостанция в городе зафиксировала максимальную температуру в 4,5 градуса. Это рекорд, сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.
«По данным МС „Пермь“ установлен суточный температурный рекорд: максимальная температура составила 4,5 градуса, превысив предыдущее значение, установленное в 1926 г, на один градус», — говорится в telegram-канале службы. Это уже третий суточный рекорд текущего ноября.
Утром 25 ноября в Перми шел ливень, который по своим характеристикам напоминал летний. Завтра в Перми будет чуть холоднее — от -2 до 0 градусов.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!