Дом многодетной пермячки Ольги Савиновой из поселка Невидимка Лысьвенского округа затопило после замены водопровода в поселке. Женщина переживает, что фундамент дома разрушается от воздействия воды, а это ее единственное жилье. О своей проблеме она написала пост в сообществе «Инцидент ЧП Лысьва» в соцсети «ВКонтакте».

«У меня дом в поселке Невидимка. Этим летом в поселке меняли водопровод. До проведения работ все было хорошо, а после дом стало топить. Сейчас весь фундамент дома и вся ограда в воде. От этого стал разрушаться фундамент. Жаловалась в водоканал, но они сказали, что это вина подрядчика, который выполнял работы и ничем помочь не могут», — написала Ольга.

Она переживает, что воды постепенно становится больше. Женщина оставила обращение на портале «Управляем вместе», но на него пока нет ответа. Ольга воспитывает четверых детей и переживает, что может остаться без единственного жилья. URA.RU направило запрос в администрацию Лысьвенского округа, ответ ожидается.

