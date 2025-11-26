Логотип РИА URA.RU
В Пермский зоопарк завезут гиен

26 ноября 2025 в 10:43
В зоопарке скоро будут новые обитатели

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермский зоопарке уже в этом году поселятся новые обитатели. Это будут, в том числе, гиены.

«В этом году планируется пополнение коллекции лошадями породы Тинкер, гиеновидными собаками и гиенами», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на сотрудников зоопарка. В 2026 году в Пермь прибудут также паукообразные обезьяны, гиббоны, императорские тамарины и молуккские какаду.

Как ранее рассказывало URA.RU, попасть бесплатно в Пермский зоопарк уже в это воскресенье смогут все мамы. Такой подарок учреждение сделало к Дню матери, который отмечается 30 ноября. Также 30 ноября — это последнее воскресенье месяца — день, когда вход в зоопарк свободен для многодетных семей.

