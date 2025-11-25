Пермский мясокомбинат «Кунгурский» победил в судебном споре из-за бренда колбасы
Суды из-за авторских прав на бренд мясных изделий продолжаются уже почти два с половиной года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Российский суд по интеллектуальным правам оставил без удовлетворения кассационную жалобу московского ПАО «Группа Черкизово», требующего взыскать более 140 млн рублей с мясокомбината в Кунгуре. Это сумма за использование бренда «Южная», под которым предприятие из Пермского края продавало колбасу. Столичная компания утверждала, что права на использование бренда принадлежит ей, поэтому и подала судебный иск. Он был проигран в первой и апелляционной инстанциях. В итоге тяжбы дошли до кассации.
«Суд по интеллектуальным правам постановил решение Арбитражного суда Пермского края и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения. Кассационную жалобу ПАО „Группа Черкизово“ — без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок», — сообщается в документе суда. Копия имеется в распоряжении URA.RU.
ПАО «Группа Черкизово» обратилось в суд с иском к Кунгурскому мясокомбинату в июне 2023 года. Истец требовал взыскать 141 миллион рублей за использование пермским предприятием товарного знака «Южная». Под ним «Группа Черкизово» выпускает вареную колбасу. Под таким же названием предприятие в Кунгуре производило и продавало мясную грудинку.
Тяжбы по делу временно приостанавливали из-за обращения ответчика в Роспатент. Там он оспаривал предоставление защиты прав на бренд. Роспатент позицию Кунгурского мясокомбината не поддержал, после чего дело возобновили, но позже опять приостановили — на этот раз уже из-за обращения пермского предприятия в Суд по интеллектуальным правам. Этот суд частично встал на сторону комбината. Было решено, что слово «Южная» не ассоциируется у потребителей с товарным знаком колбасы определенного производителя. Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций эту позицию поддержали.
