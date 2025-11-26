Муниципальную баню в центре Кургана снесут ради строительства ЖК. Фото, видео
Баню № 10 в Кургане снесут ради комплексного развития территории
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Власти Кургана выделят новый участок под комплексную застройку в центре города. Для реализации проекта КРТ планируют снести муниципальную баню № 10 по улице Коли Мяготина, 150. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к администрации города.
«Общественную баню № 10 отдадут застройщикам под комплексную жилую застройку. Здание, где горожане традиционно мылись, включено в план развития территории», — рассказали инсайдеры.
Снос единственной муниципальной бани вызывает обеспокоенность у жителей, привыкших пользоваться услугами общественной парильни. Включение участка под КРТ рассмотрели депутаты городской думы. По словам инсайдеров, землю с баней может выкупить иногородний застройщик, построивший рядом жилой квартал.
Редакция URA.RU направила запрос в городскую администрацию по поводу сноса общественной бани в центре Кургана. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что на месте бывшей городской бани в Западном районе возведут многоэтажки. Для реализации проекта КРТ снесут несколько строений и аварийный дом. Новые здания появятся между дворцом спорта «Трудовые резервы» и Курганским училищем Олимпийского резерва.
Материал из сюжета:Комплексная застройка в Курганской области
