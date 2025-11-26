Баню № 10 в Кургане снесут ради комплексного развития территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана выделят новый участок под комплексную застройку в центре города. Для реализации проекта КРТ планируют снести муниципальную баню № 10 по улице Коли Мяготина, 150. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к администрации города.

«Общественную баню № 10 отдадут застройщикам под комплексную жилую застройку. Здание, где горожане традиционно мылись, включено в план развития территории», — рассказали инсайдеры.

Снос единственной муниципальной бани вызывает обеспокоенность у жителей, привыкших пользоваться услугами общественной парильни. Включение участка под КРТ рассмотрели депутаты городской думы. По словам инсайдеров, землю с баней может выкупить иногородний застройщик, построивший рядом жилой квартал.

Редакция URA.RU направила запрос в городскую администрацию по поводу сноса общественной бани в центре Кургана. Ответ ожидается.

































