Возведение первой элитной гостиницы в Кургане могут приостановить на зиму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возможно заморозят строительство элитной пятизвездочной гостиницы на Куйбышева, 44. Приостановка возведения здания охватит зимний период, это может быть связано с финансовыми трудностями. Об этом сообщили источники из сферы бизнеса корреспонденту URA.RU.

«Строительство пятизвездочной гостиницы требует очень серьезных финансовых вложений, это сотни миллионов рублей. Не исключено, что торможение строительства связано с трудностями финансирования проекта», — рассказал инсайдер.

Редакция URA.RU направила запрос собственнику проекта — Андрею Кацай. Ответ ожидается.

Строительство гостиницы стартовало в 2021 году с планом завершения в 2023-м, но сроки сдачи неоднократно переносились. Застройщиком выступает компания «РКС» бизнесмена и бывшего депутата гордумы Андрея Кацая, а подрядчиком — компания «Посад».

