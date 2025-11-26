В курганский ХК «Зауралье» перешел защитник Александр Угольников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Александр Угольников заключил контракт с курганской командой «Зауралье» и впервые в карьере сыграет вместе с младшим братом Антоном. Защитник перебирается из «Норильска» и будет выступать под номером 43 до конца сезона 2025/2026. Информацию сообщила пресс-служба курганского клуба.

«Родные братья Угольниковы исполнят мечту и впервые в карьере будут играть в одной команде! В ХК „Зауралье“ переходит Александр Угольников — старший брат играющего у нас второй сезон Антона», — говорится в заявлении клуба в паблике соцсети «ВКонтакте».

Александр сыграл в текущем сезоне 28 матчей за ХК «Норильск», набрав 8 очков (2 шайбы + 6 передач). Ранее он выступал за клубы «Югра», «Лада», «Сарыарка» и «Омские Крылья». Всего в ВХЛ он провел 506 матчей с результатом 206 очков и показателем полезности +25.

Александр Угольников стал хоккеистом клуба «Зауралье» Фото: ВК ХК «Зауралье» (Курган)



