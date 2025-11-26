Курганская область вошла в ТОП-12 регионов РФ по перспективам трудоустройства

Курганская область стала 12 регионом в РФ по перспективам трудоустройства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область заняла 12 место в рейтинге регионов с перспективами трудоустройства. Среди регионов УрФО она уступила лишь ЯНАО. Исследование проводилось аналитиками портала поиска работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе hh.ru.

«Рейтинг регионов РФ по перспективности трудоустройства от hh.ru, итоги 3 квартала 2025 года. Курганская область — 12 место», — информирует релиз пресс-службы. Из других регионов УрФО выше курганцев располагается лишь Ямал. Ему аналитики отвели шестую строчку среди перспективных регионов по трудоустройству в стране.

Лидером в РФ является республика Татарстан. В рейтинге более высокие позиции занимают регионы, где высокий доход сочетается с доступной стоимостью жизни и более низким уровнем конкуренции за рабочие места, сообщается в исследовании. В Курганской области наблюдается стабильная ситуация на рынке труда: уровень безработицы составляет 1,9 %, а уровень конкуренции — умеренный (на одну вакансию приходится 4,3 резюме).

По результатам третьего квартала медианная заработная плата в регионе достигла 77,8 тысячи рублей, в то время как величина прожиточного минимума составляет 16,6 тысячи рублей. Такое соотношение позволяет жителям планировать свои доходы и расходы.