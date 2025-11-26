Что известно про нападение на курганскую базу отдыха

В Юргамышском округе пятеро мужчин напали на охранника глэмпинга и разгромили домик Фото: Размик Закарян © URA.RU

Глэмпинг «Погнали в лес», пострадавший от нападения пятерых мужчин, находится в Елизаветинском бору Юргамышского округа. Работает с мая 2025 года. Проект создан с привлечением субсидии правительства Курганской области. О том, что известно о нападении на базу отдыха — в публикации URA.RU.

Нападение в лесу

В ночь на 24 ноября пятеро мужчин подъехали на автомобиле без номеров и вломились на территорию глэмпинга. Объектом нападения стал сторожевой домик, в котором находился охранник. Агрессивные мужчины разбили окна, сломали дверь, забрасывали охранника досками и тяжелыми предметами, распылили через окно огнетушитель. Эти действия попали на камеру видеонаблюдения. Охранник получил травмы. По словам сына владелицы глэмпинга Валентина, мотивы нападавших не известны. «Глэмпинг находится в небольшом районе, где многие люди знакомы между собой. Некоторые ситуации могут быть связаны с неформальными отношениями», — предположил Валентин. Местные жители также считают, что база не была целью нападавших, вероятнее, они пытались расправиться со сторожем.

Погромщики и ущерб

На место происшествия вызвали полицию. Четырех человек, учувствовавших в разгроме домика сторожа, задержали после происшествия. Один дебошир скрылся. По оценке владельцев, ущерб составил примерно 500 тысяч рублей. Факт нападения на охранника глэмпинга и порчи имущества базы зарегистрирован в межмуниципальном отделе МВД «Юргамышский», полицейские проводят проверку.

Продолжение после рекламы

Миллионы инвестиций

Глэмпинг «Погнали в лес» в Юргамышском округе открылся в конце мая. Объект создан на средства местного предпринимателя (10 млн рублей) и субсидии (3,6 млн рублей). Приобретены модульные дома, баня и нестационарный торговый объект. Гостям предлагают для бронирования пять домиков. Стоимость аренды от 4500 рублей в сутки.