Общество

В Челябинске за год почти вдвое выросли продажи шуб

В Челябинске шубы из натурального меха в среднем стоят 17 тысяч рублей
26 ноября 2025 в 14:01
В среднем шубы из искусственного меха стоят в городе 3500 рублей

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске в сентябре-октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года шубы из натурального меха стали покупать на 77% чаще. В среднем их цена достигла 17 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«В Челябинске аксессуары из меха, такие как манишки, шарфы, шапки и варежки стали продаваться на 50% чаще. В среднем их покупали за четыре тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, мех — как искусственный, так и натуральный, стал очень востребован у челябинцев. Шубы из искусственного меха также стали продаваться втрое чаще. В среднем они продавались по 3500 тысячи рублей за изделие.

