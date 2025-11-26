В Челябинске за год почти вдвое выросли продажи шуб

В среднем шубы из искусственного меха стоят в городе 3500 рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске в сентябре-октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года шубы из натурального меха стали покупать на 77% чаще. В среднем их цена достигла 17 000 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«В Челябинске аксессуары из меха, такие как манишки, шарфы, шапки и варежки стали продаваться на 50% чаще. В среднем их покупали за четыре тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе.