ЮУрГУ получил грант на 100 миллионов рублей за качество работы в 2025 году

ЮУрГУ получил грант по программе «Приоритет-2030» Фото: Пресс-служба ЮУрГУ

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) вошел в число вузов, которым в 2025 году назначена поддержка по программе «Приоритет-2030». Грант до 100 миллионов рублей челябинский вуз получит по итогам работы за 2025 год, сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУрГУ.

«Результатом этой работы стал обновленный список университетов „Приоритета“. Всего поддержку в рамках программы в этом году получат 106 университетов. Получатели субсидий — преимущественно региональные университеты. Сегодня они наравне с ведущими московскими и петербургскими вузами конкурируют за лучшие показатели от реализации своих стратегических технологических проектов», — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

24 ноября в Москве подведены итоги отбора в программу. Представители Минобрнауки, бизнеса и научного сообщества анализировали предварительные итоги работы университетов за 2025 год. Перед Советом защитились 99 участников основного трека и университеты-кандидаты.

В основной трек программы вошли 87 вузов из 36 регионов. По результатам заседания они распределены на три группы. В первую вошли13 вузов (по порядка 830 млн рублей), во вторую — 22 вуза (по 400 млн), в третью — 52 вуза (до 100 млн рублей).

ЮУрГУ вошел в третью группу, но существенно улучшил свои позиции: поднялся сразу на 19 пунктов — с 79-го места на 60-е. Внутри группы университет также поднялся — с 47-й строки на 25-ю. Грантовые средства могут направляться на стимулирующие выплаты преподавателям, развитие инфраструктуры, приобретение высокотехнологичного оборудования, привлечение исследователей мирового уровня и проведение научных мероприятий.

В 2025 году программа сместила акцент на технологическое лидерство. Для участия университетам пришлось полностью обновить свои программы развития и переориентировать проекты на создание прикладных технологий. Вузы заявили проекты по девяти направлениям национальных технологических приоритетов.