В Челябинской области автомобилист купил машину за 360 миллионов рублей

В Челябинской области автомобилист приобрел модель Bugatti Chiron за 360 млн рублей. Но самой популярной машиной сегмента подержанных люксовых авто в регионе стала модель McLaren GT из Китая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто».

«В течение года был продан автомобиль Bugatti Chiron с ценой в 360 млн рублей. При этом стоимость McLaren GT достигла 24,5 млн рублей», — заявили URA.RU в «Авито Авто».

Среди других популярных в регионе моделей эксперты назвали Ferrari F12berlinetta за 24,5 млн рублей и Lamborghini Urus стоимостью 32 млн рублей. Также высокий спрос отмечался на Rolls-Royce Ghost за 15 млн рублей и Bentley Bentayga за 9,5 млн рублей.

В таблице стоимости вслед за Bugatti Chiron расположились Lamborghini Revuelto за 99 млн рублей и Rolls-Royce Ghost за 94,737 млн рублей. Спрос на люксовые авто в России выросл на 13%, зато их цена снизилась на 5,3%. Теперь в среднем машину можно приобрести за 26,99 млн рублей.

В Челябинской области при помощи сервиса удалось продать Rolls-Royce Phantom за 85,5 млн рублей, Ferrari Purosangue за 84,888 млн рублей и Rolls-Royce Cullinan за 84 млн рублей. В список самых дорогих сделок вошли Ferrari SF90 Stradale за 82 млн рублей и Ferrari 12Cilindri за 78,99 млн рублей.