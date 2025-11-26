В Магнитогорске вынесли приговор бывшему замначальника местного УМВД Андриянову

Андрея Андриянова приговорили к трем годам лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) по делу о превышении должностных полномочий осужден бывший заместитель начальника местного УМВД Андрей Андриянов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда, ему назначено три года колонии. Такой же срок получил его бывший коллега Илья Харченко.

«Приговором суда Андриянов признан виновным по п.п. „г“, „е“ ч.3 ст. 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах РФ на срок два года, и лишением специального звания», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Бывший коллега Андриянова — Илья Харченко, также был признан виновным в превышении полномочий. Ему назначили три года условно и также лишили звания.

Продолжение после рекламы

В суде удалось установить, что Андриянов и Харченко пытались скрыть факт совершения подчиненным сотрудником полиции грубого административного нарушения. Они не приняли меры по привлечению подчиненного к ответственности.