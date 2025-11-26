В Челябинске после сноса дома на Свердловском проспекте построят новые дома
В Челябинске скоро снесут ветхий дом 93-летней давности
В Челябинске на месте сноса ветхого дома №6 по Свердловскому проспекту построят новые жилые дома. Территорию планируется отдать под комплексное развитие, рассказал мэр города Алексей Лошкин во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.
«Дом планируется снести, в перспективе на его месте будет жилая застройка», — уточнил Лошкин. Здесь будет реализовано комплексное развитие территории.
Как пояснил глава города, на первом этаже этого дома квартиры были переведены в нежилые помещения, владельцам выплачены компенсации согласно утвержденной методике оценки, однако они с ней не согласились. Сейчас в Курчатовском райсуде ведется разбирательство с 12 собственниками этих помещений, вероятнее всего, они завершатся в 1 квартале следующего года.
Мэр города добавил, что работа по уменьшению объемов аварийного жилья стоит на его личном контроле. Лошкин подчеркнул, что в 2024 году на расселение жителей из аварийного жилья в рамках различных программ направлено порядка 720 миллионов рублей, в этом — уже 870 миллионов рублей. Только за прошлый год расселено около 25 домов, в этом — 54 дома. На сегодняшний день на очереди на расселение стоит меньше ста домов.
