Общество

Глава Челябинска Лошкин назвал причины задержки реконструкции улицы Братьев Кашириных

Реконструкция Братьев Кашириных в Челябинске завершится в ноябре
26 ноября 2025 в 11:19
Реконструкция участка завершится до конца года, сообщил глава Челябинска

Реконструкция участка завершится до конца года, сообщил глава Челябинска

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске ремонт колодцев на улице Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Молодогвардейцев завершится до конца года, и тогда же будет запущена выделенная полоса для общественного транспорта в сторону центра. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU. 

«На вчерашний вечер оставалось отремонтировать 15 колодцев из общего объема. Выделенка в сторону центра города будет открыта до конца года», — сообщил Лошкин во время пресс-конференции по итогам года, передает корреспондент URA.RU с места события. 

Реконструкция улицы Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской была разбита на два участка — от Северо-Крымской до Молодогвардейцев и от Молодогвардейцев до Чичерина. В этом году большой ремонт проводился только на первом участке. Работы задержались из-за перенесения опор освещения, ликвидации нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций. Но главная причина задержки заключается в устройстве колодцев, отметил Лошкин. «На участке от Северо-Крымской до Молодогвардейцев их 200 штук. Проект реконструкции готовили в прошлом году. Но колодцы претерпели дополнительный износ и потребовался их ремонт. Каждая камера, где был установлен люк, требовала не просто замены крышек, а обустройство бетонного основания», — пояснил Лошкин. 

В проект реконструкции попали не только полосы для общественного транспорта, но и островки безопасности, а также тротуары с газонами. Контракт заключен с ООО «Уралдорстрой». Стоимость реконструкции улицы Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Чичерина составляет более 994,3 миллиона рублей. 

