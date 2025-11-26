Депутат Госдумы Лантратова помогла челябинцу получить удостоверение участника СВО

Яна Лантратова помогла решить проблему еще одному участнику СВО из Челябинской области Фото: пресс-служба депутата Госдумы Яны Лантратовой

Военнослужащий из Челябинской области больше года не мог получить удостоверение участника боевых действий. Для того, чтобы решить проблему, понадобилось вмешательство председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яны Лантратовой.

«Андрей получил тяжелые ранения в январе 2023 года и был уволен из армии. В его личном кабинете появился. Летом того же года ему оформили удостоверение участника боевых действий, а в личном кабинете военнослужащего был статус „готово к выдаче“. Но в военкомате по месту жительства документ отказывались выдавать», — рассказала URA.RU Лантратова.