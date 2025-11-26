Платные парковки принесут в бюджет Челябинска 12 миллионов рублей в месяц

Платные парковки приносят доход в бюджет (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Организация платных парковок начнет пополнять бюджет Челябинска на сумму около 12 миллионов рублей в месяц. Об этом рассказал мэр города Алексей Лошкин во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Планируемый сбор средств от платных парковок в бюджет Челябинска — порядка 12 миллионов рублей в месяц. Это не учитывая штрафы за отсутствие оплаты за парковку», — уточнил Лошкин.

В Челябинске платные парковки должны открыться к июню 2026 года. Стоимость парковочного места в Челябинске пока обсуждается.

«Мы припозднились с реализацией проекта платных парковок. Наши соседи уже давно активно его используют», — отметил Лошкин.