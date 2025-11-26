Первый год мэра Лошкина: что за это время изменилось в Челябинске

Глава Челябинска открыто пообщался с журналистами и подвел итоги первого года работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Лошкин сегодня на пресс-конференции подвел итоги первого года работы на посту главы Челябинска. Позитивно он оценил начавшуюся модернизацию системы тепловодоснабжения, а также рассказал про платные парковки, затянувшийся ремонт улицы Кашириных и планах создать музей в «немецком квартале». Подробнее — в материале на URA.RU.

Неудобный план по ЖКХ и «Укико»

Основная проблема Челябинска — сфера ЖКХ. Год назад Лошкин обозначил перед командой, работающей в этой отрасли, довольно жесткий план, который сейчас успешно реализуется. Речь идет о замене трубопроводов систем тепловодоснабжения города.

И уже за год в Челябинске удалось отремонтировать 102 километра коммунальных сетей, или 3% от их общей протяженности. «При замене в год от 3 до 5% сетей можно обеспечить надежность работы всей системы тепловодоснабжения», — добавил Лошкин.

Отдельно глава остановился на истории со скандально известной управляющей компанией «Укико». Работа УК была признана неудовлетворительной. Сейчас порядка 380 домов, которые она ранее обслуживала, передали в УК «Челябинск».

Когда завершится реконструкция участка по Братьев Кашириных

На осмотр участков, где проводится ремонт труб, челябинский мэр выезжал лично





Ремонт колодцев, а именно это тормозит окончание работ, на улице Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Молодогвардейцев завершится до конца года. Тогда же будет запущена выделенная полоса для общественного транспорта в сторону центра.

Всего на указанном участке нужно было отремонтировать 200 колодцев, осталось — 15. Оставлять без ремонта — не вариант. «Каждая камера, где был установлен люк, требовала не просто замены крышек, а обустройство бетонного основания», — пояснил Лошкин.

Платные парковки и новая набережная

В июне 2026 года в Челябинске запустят платные парковки. Они смогут пополнять бюджет города на 12 миллионов рублей в месяц. Это без учета штрафов за их неоплату. Стоимость парковочного места пока обсуждается.

Парковка возле здания администрации в Челябинске тоже станет платной





В следующем же году в городе приведут в порядок новый участок набережной реки Миасс. Территорию между Свердловским проспектом и улицей Северо-Крымской благоустроят и оснастят сетью прогулочных троп. Появятся площадки, освещение, малые архитектурные формы.

На конец 2026 года запланировано завершение реконструкций детской площадки «Гулливер». Работы планируют закончить в ближайшее время, но установку малых архитектурных форм отложили до нового строительного сезона.

Новое предприятие для отлова собак

В октябре в Челябинске зарегистрировали новое муниципальное предприятие, которое займется отловом бездомных собак. Оно начнет свою работу с 1 февраля 2026 года и будет заниматься не только отловом, но и содержанием животных в приемниках, чипированием, а также поиском новых хозяев. Запланирована работа четырех бригад, которые будут работать, в том числе по заявкам. Для них закупят четыре машины.

«Немецкий» музей и дом на гостевом маршруте

«Немецкий квартал» был простроен рабочими из Германии и Финляндии, высланными на Урал в годы войны





Отдельно зашла речь о «немецком квартале» в Металлургическом районе Челябинска. Лошкин порекомендует застройщику оставить одно из зданий в качестве музея. «Немецкий квартал» попал в программу комплексного развития территории и через семь лет там появятся новые дома.

На месте ветхого дома №6 по Свердловскому проспекту тоже построят новые жилые дома. Территорию планируется отдать под комплексное развитие.

Что известно о главе Челябинска

Лошкин стал мэром Челябинска 19 ноября 2024 года. В гордуме за него проголосовали 30 депутатов из 34-х присутствующих. Ранее Лошкин занимал пост председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области.