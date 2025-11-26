Челябинский ресторанный критик объяснил, почему ритейл «отобрал» у общепита гостей
Попытки ограничить ритейл вызывают к общепиту морально-нравственные вопросы, считает Кински
Фото: Илья Московец © URA.RU
Резкое развитие рынка готовой еды не причина падения посещаемости заведений. Дело не в ритейле, а в самих рестораторах, считает челябинский ресторанный критик Глориан Кински.
«Ритейл заполнил пустую нишу „еды на каждый день“, которую рестораторы не смогли закрыть бизнес-ланчами. „Еда на каждый день“ к рестораторам вообще отношения не имеет, если только они не запускают отдельную производственную линию. Готовая еда делает ежедневное питание доступным для миллионов, и любые попытки ограничить потребителей в выборе вызывают к общепиту серьезные морально-нравственные вопросы», — объяснил URA.RU Кински.
По данным критика, рынок готовой еды в этом году достиг 1,5 триллиона рублей и «оставил рестораторов на обочине». Кински отмечает, что разговоры о необходимости регулирования сегмента через требования о безопасности, которые прозрачно отражены, лишь вредят репутации общепита. Критик подчеркнул, что снижение числа гостей — это нормальная рыночная реакция на «слишком дорогие и часто невкусные блюда»: «Отток посетителей — и есть саморегуляция рынка».
